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NUSAYBİN'DE ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK: 6 POLİS YARALI


NUSAYBİN'DE ZIRHLI ARACA BOMBALI TUZAK: 6 POLİS YARALI
Tarih : 06 Aralık 2015, 14:47
Puan Ver : Nusaybin'de Zırhlı Araca Bombalı Tuzak: 6 Polis Yaralı(8/10)9


 İlçe Kaymakamlığı kararı ile bugün sabah saat 07.00'den itibaren, Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kapsamında, operasyon başlatıldı. Mahallelere çıkan cadde ve sokaklarda, PKK'lıların kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla sabah saat 06.00'dan itibaren güvenlik güçleri çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin mahallelere girmesiyle birlikte başlayan silah ve patlama sesleri, öğlen saatlerine kadar sürdü. Yasaklı olan mahallelere çıkan tüm cadde ve sokak başlarında polis nöbet tutarken, zırhlı polis araçlarının sık sık çatışmaların yaşandığı bölgelere girip çıktığı görüldü.

 

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu güvenlik güçlerinin, Abdulkadirpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta, zırhlı polis aracının geçişi sırasında, hendek içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etttirilmesi sonucu, araç içindeki 6 polis yaralandı. Yaralı 6 polis, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zırhlı araç kullanılamaz hale geldi.








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