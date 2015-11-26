O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nusaybin'de yasak kaldırıldı, derik'te ilan edildi

NUSAYBİN'DE YASAK KALDIRILDI, DERİK'TE İLAN EDİLDİ

Derik'te yasak 26 Kasım'da saat 17.00'da kaldırılacak

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:16
Puan Ver : Nusaybin'de Yasak Kaldırıldı, Derik'te İlan Edildi(6/10)5


Mardin'in Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının 14'üncü gününde kaldırılmasının ardından Derik'te 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre,  Derik ilçesinde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Derik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlçe merkezinin tamamında 25 Kasım 2015 günü saat 24.00'den 26 Kasım 2015 günü saat 17.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlçe merkezine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 








Etiketler: Nusaybin  De  Yasak  Kaldırıldı  Derik  Te  İlan  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER