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Nusaybin'de yaralanan polis GATA'da şehit oldu

NUSAYBİN'DE YARALANAN POLİS GATA'DA ŞEHİT OLDU

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda ağır yaralanan özel harekat polisi Kürşat İnan (24) tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Tarih : 17 Nisan 2016, 11:02
Puan Ver : Nusaybin'de Yaralanan Polis Gata'da Şehit Oldu(9/10)11


Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda ağır yaralanan özel harekat polisi Kürşat İnan (24) tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.



Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisi Kürşat İnan, bir süre önce geçici görevle Mardin'e gönderildi. Nusaybin ilçesinde önceki gün PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda ağır yaralanan Kürşat İnan, GATA'ya sevk edildi.



Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İnan, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis İnan memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenecek törenle bugün (pazar) toprağa verilecek.

 



Turhal'a şehit ateşi düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ağır yaralanan, kaldırıldığı GATA'da şehit düşen 28 yaşındaki özel hareket polisi Kürşat İnan'ın baba ocağı Tokat'ın Turhal ilçesinde şehit ateşi düştü.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlara görevlendirilen 4 yıllık polis memuru Kürşat İnan, operasyonda ağır yaralandı. Nusaybin'de yapılan ilk müdahalenin ardından Kürşat İnan, dün Ankara GATA'ya sevk edildi. Fakat Mehmet ve Asiye çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Kürşat İnan, akşam saatlerinde doğru şehit düştü.








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