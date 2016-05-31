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NUSAYBİN'DE TESLİM OLAN 38 PKK'LI TUTUKLANDI


NUSAYBİN'DE TESLİM OLAN 38 PKK'LI TUTUKLANDI
Tarih : 31 Mayıs 2016, 15:42
Puan Ver : Nusaybin'de Teslim Olan 38 Pkk'lı Tutuklandı(8/10)8


Mardin Valiliği, sokağa çıkma yasağı süren Nusaybin İlçesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan 'Atmaca-7 Operasyonu'nun kararlılıkla devam ettiğini, 26 Mayıs perşembe günü güvenlik güçlerine teslim olan 42 PKK'lıdan 38'inin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Bu kapsamda 26.05.2016 perşembe günü 42 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerimize teslim olmuştur.   30.05.2016 günü adli makamlara sevk edilen 38 bölücü terör örgütü mensubu şahıs Nusaybin Sulh Ceza Hakimliğince TCK 302'inci madde, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak  ile TCK  314'üncü madde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmıştır. Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu 4 şahsın ise halen tedavisi gözetim altında devam etmektedir. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bölücü terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."








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