

Mardin Valiliği, sokağa çıkma yasağı süren Nusaybin İlçesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan 'Atmaca-7 Operasyonu'nun kararlılıkla devam ettiğini, 26 Mayıs perşembe günü güvenlik güçlerine teslim olan 42 PKK'lıdan 38'inin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:







"Bu kapsamda 26.05.2016 perşembe günü 42 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. 30.05.2016 günü adli makamlara sevk edilen 38 bölücü terör örgütü mensubu şahıs Nusaybin Sulh Ceza Hakimliğince TCK 302'inci madde, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ile TCK 314'üncü madde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmıştır. Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu 4 şahsın ise halen tedavisi gözetim altında devam etmektedir. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bölücü terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."