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NUSAYBİN'DE TERÖRİSTLERİN İLAÇ DEPOSU BULUNDU


NUSAYBİN'DE TERÖRİSTLERİN İLAÇ DEPOSU BULUNDU
Tarih : 02 Haziran 2016, 12:26
Puan Ver : Nusaybin'de Teröristlerin İlaç Deposu Bulundu(6/10)6


Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü  Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere ait ilaç deposu bulundu.



Nusaybin'de bölücü terör örgütü üyelerince açılan çukurların  kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların  etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri  ile emniyet unsurlarınca yürütülen "Atmaca-7" operasyonunda sona gelindi.



Güvenlik güçleri, teröristlerden temizlediği Kışla, Zeynelabidin,  Yenişehir ve Dicle mahalleleri ile Fırat ve Abdülkadir Paşa mahallelerinin bir  bölümünde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılara karşı arama tarama  faaliyetlerini sürdürüyor.



Fırat Mahallesi'nde teröristlerce kullanılan bir eve giren güvenlik  güçleri, örgüte ait ilaç deposunu ortaya çıkardı.



Depoda, ateşli silah yaralanmalarında kanamayı durdurmak için  kullanılan ilaçlar, yara turnikeleri, çok sayıda serum, yara ve yanık kremleri,  antibiyotikler ile sargı bezi ve çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.



Burada bulunan malzemeler arasında bilinci kapalı kişilerin solunum  yoluna takılan ve kullanımı üst düzey tıbbi bilgi gerektiren entübasyon aleti  dikkati çekti. Terör örgütü mensuplarının, ilaçlarını bu evde depoladıkları,  revir olarak kullandıkları diğer evlere buradan ilaç sevk ettikleri belirlendi.



Terör örgütü mensupları, aynı mahallede üst gibi kullandıkları bir  aile sağlığı merkezi ile bir camiye de zarar verdi.



Aile sağlığı merkezi kullanılamaz hale gelirken, vatandaşların ibadet  ettikleri camide büyük hasar oluştu. Teröristlerin, mevzilendikleri caminin  duvarlarına güvenlik güçlerine ateş etmek ve diğer binalara geçmek için delik  açtıkları görüldü.



KUR'AN-I KERİM'İ YERE ATMIŞLAR



Fırat Mahallesi'nde kullanılamaz hale getirdikleri camide mevzilenen  teröristlerin, buradaki Kur'an-ı Kerim ve dini kitapları yerlere attığı görüldü.



İlçedeki tüm yapılar gibi camileri de hain emellerine alet eden ve her  türlü zararı veren teröristlerin camide yere attığı Kur'an-ı Kerim ve dini  kitaplar, güvenlik güçlerince kaldırıldı.








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