

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere ait ilaç deposu bulundu.







Nusaybin'de bölücü terör örgütü üyelerince açılan çukurların kapatılması, oluşturulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet unsurlarınca yürütülen "Atmaca-7" operasyonunda sona gelindi.







Güvenlik güçleri, teröristlerden temizlediği Kışla, Zeynelabidin, Yenişehir ve Dicle mahalleleri ile Fırat ve Abdülkadir Paşa mahallelerinin bir bölümünde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılara karşı arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.







Fırat Mahallesi'nde teröristlerce kullanılan bir eve giren güvenlik güçleri, örgüte ait ilaç deposunu ortaya çıkardı.







Depoda, ateşli silah yaralanmalarında kanamayı durdurmak için kullanılan ilaçlar, yara turnikeleri, çok sayıda serum, yara ve yanık kremleri, antibiyotikler ile sargı bezi ve çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.







Burada bulunan malzemeler arasında bilinci kapalı kişilerin solunum yoluna takılan ve kullanımı üst düzey tıbbi bilgi gerektiren entübasyon aleti dikkati çekti. Terör örgütü mensuplarının, ilaçlarını bu evde depoladıkları, revir olarak kullandıkları diğer evlere buradan ilaç sevk ettikleri belirlendi.







Terör örgütü mensupları, aynı mahallede üst gibi kullandıkları bir aile sağlığı merkezi ile bir camiye de zarar verdi.







Aile sağlığı merkezi kullanılamaz hale gelirken, vatandaşların ibadet ettikleri camide büyük hasar oluştu. Teröristlerin, mevzilendikleri caminin duvarlarına güvenlik güçlerine ateş etmek ve diğer binalara geçmek için delik açtıkları görüldü.







KUR'AN-I KERİM'İ YERE ATMIŞLAR







Fırat Mahallesi'nde kullanılamaz hale getirdikleri camide mevzilenen teröristlerin, buradaki Kur'an-ı Kerim ve dini kitapları yerlere attığı görüldü.







İlçedeki tüm yapılar gibi camileri de hain emellerine alet eden ve her türlü zararı veren teröristlerin camide yere attığı Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar, güvenlik güçlerince kaldırıldı.