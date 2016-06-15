O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NUSAYBİN'DE TERÖRDEN KAÇAN ÖĞRETMEN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ


NUSAYBİN'DE TERÖRDEN KAÇAN ÖĞRETMEN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ
Tarih : 15 Haziran 2016, 10:26
Puan Ver : Nusaybin'de Terörden Kaçan Öğretmen Eniştesini Öldürdü(5/10)2


Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde öğretmenlik yapan Eyüp Dikici, yaşanan terör olayları nedeniyle eşi Selamet Çetin ve 2 çocuğuyla birlikte geldiği kaynanası Fatma Dikici'nin evinde kayınbiraderi, evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dikici ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Eyüp Dikici, bıçakla eniştesi Veysel Çetin'e saldırdı. Eyüp Dikici, eniştesi Çetin'i boyun ve göğüs kısmından 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay sonrası kaçan Eyüp Dikici, Eskişehir'deki ağabeyinin yanına gitme planları yaparken yakalanak gözaltına alındı. Veysel Çetin'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



KAZA GEÇİREN BABASINI ZİYARETE GELMİŞ



Ağabeyinin yaşadığı Eskişehir'de, Devlet Hastanesi'nde uzun süreden beri psikolojik tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dikici'nin, 5 gün önce trafik kazası geçiren babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'a geldiği belirtildi.








Etiketler: Nusaybin  De  Terörden  Kaçan  Öğretmen  Eniştesini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER