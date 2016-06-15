

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde öğretmenlik yapan Eyüp Dikici, yaşanan terör olayları nedeniyle eşi Selamet Çetin ve 2 çocuğuyla birlikte geldiği kaynanası Fatma Dikici'nin evinde kayınbiraderi, evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dikici ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Eyüp Dikici, bıçakla eniştesi Veysel Çetin'e saldırdı. Eyüp Dikici, eniştesi Çetin'i boyun ve göğüs kısmından 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.







Olay sonrası kaçan Eyüp Dikici, Eskişehir'deki ağabeyinin yanına gitme planları yaparken yakalanak gözaltına alındı. Veysel Çetin'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.







KAZA GEÇİREN BABASINI ZİYARETE GELMİŞ







Ağabeyinin yaşadığı Eskişehir'de, Devlet Hastanesi'nde uzun süreden beri psikolojik tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dikici'nin, 5 gün önce trafik kazası geçiren babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'a geldiği belirtildi.