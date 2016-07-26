

Nusaybin İlçesi’nde hendek kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK’lılara yönelik düzenlenen operasyonlar için 14 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin 10 mahallesinde yasağın kısmen kaldırıldığı, 6 mahallede ise yasağın devam edeceği bildirildi.



Valilik tarafından, konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesi’nde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 14 Mart 2016 saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti