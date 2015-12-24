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nusaybin'de sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ndeki 15 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:17
Puan Ver : Nusaybin'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılıyor(7/10)7


Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, içede artan terör olayları nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar sağlanabilmesi amacıyla 5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 15 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiği açıklandı.



Açıklamada, şöyle devam edildi: "5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen bölgelerde (Abdulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Mor Yakup Mahallesi, Zeynelabidin Mahallesi, Kışla Mahallesi, 8 Mart Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış Mahallesi) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı 24 Aralık 2015 Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Kendi can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



 








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