

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının 09.00-16.00 saatleri arasında geçici olarak kaldırıldığı bildirildi.



Nusaybin Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, ilçede artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 14 Aralık'ta saat 16.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle Mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.