NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!
Mardin Valiliği'nin, Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bazı mahallelerde kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için güvenlik güçlerince gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren ikinci bir emre kadar ilçenin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtildi. Yasak kararı, belediye ses yayın cihazından anons yapılarak halka duyuruldu.
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