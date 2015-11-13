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NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!


NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!
Tarih : 13 Kasım 2015, 17:32
Puan Ver : Nusaybin'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!(4/10)4


Mardin Valiliği'nin, Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bazı mahallelerde kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için güvenlik güçlerince gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren ikinci bir emre kadar ilçenin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtildi. Yasak kararı, belediye ses yayın cihazından anons yapılarak halka duyuruldu.








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