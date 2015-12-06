

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tesis edilebilmesi için Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde 6 Aralık 2015 Pazar günü 07.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.