NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tesis edilebilmesi için Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde 6 Aralık 2015 Pazar günü 07.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar