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nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 06 Aralık 2015, 11:02
Puan Ver : Nusaybin'de Sokağa Çıkma Yasağı(9/10)11


Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tesis edilebilmesi için Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde 6 Aralık 2015 Pazar günü 07.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.








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