NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçede şiddetli çatışmaların başladığı bildirildi.
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