

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede artan terör olayları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının yeniden tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 13 Kasım'da saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.







Açıklamada, ilçede yaşanan elektrik ve su kesintisi ile altyapı arızalarının giderilebilmesi, vatandaşların temel ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla bugün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında, Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahalleleri dışındaki 11 mahallede sokağa çıkma yasağının geçici olarak kaldırıldığı kaydedildi.



