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nusaybin'de sokağa çıkma yasağı bitti

NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ

Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağının Salı sabahı saat 06.00'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Tarih : 06 Ekim 2015, 11:30
Puan Ver : Nusaybin'de Sokağa Çıkma Yasağı Bitti(0/10)


Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağının Salı sabahı saat 06.00'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, 5 gün boyunca en çok da yaşlılar ve hastaları etkiledi.








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