NUSAYBİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ
Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağının Salı sabahı saat 06.00'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.
Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağının Salı sabahı saat 06.00'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, 5 gün boyunca en çok da yaşlılar ve hastaları etkiledi.
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