

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması amacıyla sokağa çıkma yasağı süren 4 mahallede, PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Mahallelerde dün gece ve bugün silah ve patlama sesleri duyuldu.







Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde de 29 Kasım Pazar günü saat 21.00'den itibaren Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahallelerindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. Mahallelerdeki barikatları kaldırmak ve hendekleri kapatmak için güvenlik güçlerinin operasyonları da devam ediyor.