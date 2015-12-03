NUSAYBİN'DE SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR
Nusaybin'in 4 mahallesinde PKK'ya operasyon sürüyor
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması amacıyla sokağa çıkma yasağı süren 4 mahallede, PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Mahallelerde dün gece ve bugün silah ve patlama sesleri duyuldu.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde de 29 Kasım Pazar günü saat 21.00'den itibaren Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahallelerindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. Mahallelerdeki barikatları kaldırmak ve hendekleri kapatmak için güvenlik güçlerinin operasyonları da devam ediyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar