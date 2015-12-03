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nusaybin'de silah sesleri yükseliyor

NUSAYBİN'DE SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR

Nusaybin'in 4 mahallesinde PKK'ya operasyon sürüyor

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:04
Puan Ver : Nusaybin'de Silah Sesleri Yükseliyor(8/10)6


MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması amacıyla sokağa çıkma yasağı süren 4 mahallede, PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Mahallelerde dün gece ve bugün silah ve patlama sesleri duyuldu.



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde de 29 Kasım Pazar günü saat 21.00'den itibaren Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle mahallelerindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. Mahallelerdeki barikatları kaldırmak ve hendekleri kapatmak için güvenlik güçlerinin operasyonları da devam ediyor.








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