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NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR: 7 YARALI


NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR: 7 YARALI
Tarih : 22 Nisan 2016, 13:59
Puan Ver : Nusaybin'de Şiddetli Patlamalar: 7 Yaralı(10/10)10


Mardin'in Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağının 40. gününde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Patlamalar sonrası ilçe üzerinde dumanlar yükseldi.



Nusaybin'de 40 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağında silahlı kuvvetler ve emniyet müdürlüğüne bağlı güçler barikat ve hendekleri temizleme operasyonunu sürdürüyor. Sabah saatlerinde ilçenin Fırat, Abdulkadirpaşa, Dicle ve Yenişehir mahallelerinden şiddetli patlama sesleriyle birlikte dumanlar yükseldi.



Patlamalar sonrası bazı evlerde yangınlar meydana geldi. Evlerde çıkan yangınların dumanları ilçenin üzerini kapladığı görüldü.



İlçeden top atışları, patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor.








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