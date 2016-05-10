NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ PATLAMA
Mardin Valiliği'nce, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de operasyonlar devam ediyor. İlçenin Fırat Mahallesi'nde bugün saat 04.20 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından ilçe ağır silah sesleriyle yankılanırken, bölgeye çok sayıda zırhlı aracın sevk edildiği görüldü. İlçede şiddetli çatışma sesleri yaklaşık 2 saat boyunca sürdü. Nusaybin'de operasyon sürüyor.
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