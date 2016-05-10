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NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ PATLAMA


NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ PATLAMA
Tarih : 10 Mayıs 2016, 11:54
Puan Ver : Nusaybin'de Şiddetli Patlama(9/10)8


Mardin Valiliği'nce, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de operasyonlar devam ediyor. İlçenin Fırat Mahallesi'nde bugün saat 04.20 sıralarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından ilçe ağır silah sesleriyle yankılanırken, bölgeye çok sayıda zırhlı aracın sevk edildiği görüldü. İlçede şiddetli çatışma sesleri yaklaşık 2 saat boyunca sürdü. Nusaybin'de operasyon sürüyor.








Etiketler: Nusaybin  De  Şiddetli  Patlama    haber

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