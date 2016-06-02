

Nusaybin haberleri – Nusaybin'de bir binaya tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 1 uzman çavuş şehit oldu ve 11 güvenlik görevlisi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







Sokağa çıkma yasağının 14 Mart'tan beri devam ettiği Nusaybin'de, operasyonlar aralıksız sürüyor.







Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu göçük altında kalan 12 güvenlik görevlisi yaralandı.







Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de, Fırat Mahallesi'ndeki bir binaya öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk bilgilere göre, 1'i ağır olmak üzere 4 asker yaralanmıştı. Patlamadaki yaralı sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.







Göçük altından çıkarılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.







Aynı Sokakta İkinci Şehit Acısı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen uzman çavuşun Elazığ'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evinin karşısındaki binada da 5 ay önce polis memurunun ailesine şehit haberi verilmişti.



Mardin'in Nusaybin İlçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden durumu ağır olan Jandarma Özel Harekat'ta görevli Uzman Çavuş Mehmet Akpınar (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Adıyaman'da görevli olan ve geçici görevle gittiği Nusaybin'de Şehit düşen Akpınar'ın Elazığ'ın merkez Üniversite Mahallesi Kenar sokakta ikamet eden Babası İhsan Ve annesi Hakide Akpınar'a acı haber sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi.



Şehidin Adıyaman'da bulunan eşi ve 2 çocuğu da acı haberin ardından Elazığ'daki baba evine geldi.