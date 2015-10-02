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NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA


NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA
Tarih : 02 Ekim 2015, 13:03
Puan Ver : Nusaybin'de Şiddetli Çatışma(0/10)


Valilik kararı ile dün saat 19.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnaf erken saatlerde Kepenk kapatarak evlerine çekildi. İlçe merkezinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon, Sabah saatlerine kadar sürdü. Dün saat 22.30'dan sonra ağır silah sesleri duyulmaya başlandı. Çatışma nedeniyle ateşlenen silah sesleri ilçenin dört bir etrafında yankılandı.

Saat 22.00 civarında İpek Yolu ve Veysike Kavşağı'nda çok sayıda paletli askeri tank konuşlanmasının ardından başlayan çatışmalar, sabah saatlerine kadar sürdü. Silah seslerinin yayıldığı ilçede, tencere-tava eylemi ve kadınların zılgıt sesleri birbirine karıştı.

Öte yandan, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Cizre üzerinden Kuzey Irak yada Şırnak ile Silopi'ye gitmesi gereken araçlar, Mardin'in Midyat ve Şırnak'ın İdil İlçeleri üzerinden yollarına devam etti.








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