NUSAYBİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen PKK'lı teröristlerin Nusaybin ve Artuklu ilçelerindeki saldırıları gerçekleştirenler olduğu belirtildi.
Mardin Nusaybin'de 13 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözde öz yönetim ilanı birlikte mahalle girişleri ve caddeler kapatılmış, kazılan hendekler mayın ve eyp ile tuzaklanmış ve güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırı faaliyetleri gerçekleştirildi.
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