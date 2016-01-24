

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde polis aracının geçişi sırasında PKK'lıların yola yerleştirdiği patlayıcı infilak etti. Şiddetli patlama ardından çatışma çıktı. Olayda 1 TIR yandı, çok sayıda ev ve işyerinde hasar meydana geldi.







Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Işık Önder Caddesi'ndeki Petek Sokak'ta bulunan Öğretmenevi yakınlarında bir polis aracının gece yarısı geçişi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çatışma çıkarken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.