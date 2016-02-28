NUSAYBİN'DE POLİS ARACINA ROKETLİ SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün sabah erken saatlerde, polis zırhlı aracına düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 1 polis şehit oldu, 2 polis de yaralandı.
Nusaybin'de sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından, bugün sabahın erken saatlerinde Abdulkadir Paşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle olmak üzere 4 mahalleden silah ve patlama sesleri yükseldi.
Silah sesleriyle birlikte ambulans sirenleri, ilçede tedirginliğe yol açtı. Sabah saat 06.00 sıralarında, Dicle Mahallesi Çağ Çağ Bulvarı'nda konumlanmış polis zırhlı kobra aracına PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet ettiği zırhlı polis aracında büyük hasar meydana gelirken, araç içerisindeki 3 polis yaralandı.
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