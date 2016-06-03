

İnceleme yapan güvenlik güçleri, tünellerin PKK'lı teröristlerin kullandıkları binalardan diğer binalara geçiş yapmak için açıldığını tespit etti. Tünellerin girişinde 'YPS' yazılı ise dikkat çekti. Bölgede bulunan askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre Nusaybin'de devam eden operasyonların sonuna yaklaşıldığını belirtti.



TERÖRİSTLERİN İFADELERİ CEPHANELİĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 Haziran 2016 tarihinde Atmaca-7 Nusaybin Özel Birlik Operasyonunda Yenişehir Mahallesindeki bir binanın BTÖ mensuplarınca cephanelik olarak kullanıldığı tespit edildi. Bodrum katında şu silah gereçler bulundu:



"27 adet AK-47 Kaleşnikof (1'i parçalanmış), 1 adet RPG-7, 2 adet Tabanca (Baretta, Magum), 1 adet Kanas / Dürbünlü, 19 adet el bombası (4'ü bımba düzenekli olduğu için imha edilmiştir.), 86 adet AK-47 şarjör (dolu), 5 adet Kanas şarjör (dolu), 1 adet RPG-7 antş tank mühimmat, 4 adet RPG-7 anti personel mühimmat, 6 adet RPG-7 sevk fişeği, 5 adet kobra telsiz, 1 adet yaesu telsiz, 1 adet Samsung cep telefonu, 1 adet ampermetre, 16 adet elektrikli fünye".



Askeri kaynaklar, cephaneliğin 26 Mayıs 2016 tarihinde teslim olan teröristlerin ifadelerinde gömdüklerini belirttikleri yerde ve tamamı -tekrar kullanılmak üzere - bakımı yapıldığı, strech filmlere sarılmış olarak bulunduğuna dikkat çekti. Teslim olan teröristlerin bir kısım medyada sivil vatandaş oldukları, hiçbir eyleme katılmadıkları, sivil kıyafetlerle teslim olmaları göz önüne alındığında bu durumun büyük tezat oluşturduğunun açıkça görüldüğü vurgulandı.