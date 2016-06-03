O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nusaybin'de pkk'lı teröristlerin açtıkları tüneller bulundu

NUSAYBİN'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN AÇTIKLARI TÜNELLER BULUNDU

Mardin Nusaybin'de devam eden operasyonlarda yapılan aramalar sırasında PKK'lı teröristlerin açtıkları tüneller bulundu.

Tarih : 03 Haziran 2016, 11:01
Puan Ver : Nusaybin'de Pkk'lı Teröristlerin Açtıkları Tüneller Bulundu(5/10)6


İnceleme yapan  güvenlik güçleri,  tünellerin PKK'lı teröristlerin kullandıkları binalardan diğer binalara geçiş yapmak için açıldığını tespit etti.  Tünellerin girişinde 'YPS' yazılı ise dikkat çekti.  Bölgede bulunan askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre Nusaybin'de devam eden operasyonların sonuna yaklaşıldığını belirtti.



TERÖRİSTLERİN İFADELERİ CEPHANELİĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 Haziran 2016 tarihinde Atmaca-7 Nusaybin Özel Birlik Operasyonunda Yenişehir Mahallesindeki bir binanın BTÖ mensuplarınca cephanelik olarak kullanıldığı tespit edildi. Bodrum katında şu silah gereçler bulundu:



 "27 adet AK-47 Kaleşnikof (1'i parçalanmış), 1 adet RPG-7, 2 adet Tabanca (Baretta, Magum), 1 adet Kanas / Dürbünlü, 19 adet el bombası (4'ü bımba düzenekli olduğu için imha edilmiştir.), 86 adet AK-47 şarjör (dolu), 5 adet Kanas şarjör (dolu), 1 adet RPG-7 antş tank mühimmat, 4 adet RPG-7 anti personel mühimmat, 6 adet RPG-7 sevk fişeği, 5 adet kobra telsiz, 1 adet yaesu telsiz, 1 adet Samsung cep telefonu, 1 adet ampermetre, 16 adet elektrikli fünye".

  Askeri kaynaklar, cephaneliğin 26 Mayıs 2016 tarihinde teslim olan teröristlerin ifadelerinde gömdüklerini belirttikleri yerde ve tamamı -tekrar kullanılmak üzere - bakımı yapıldığı, strech filmlere sarılmış olarak bulunduğuna dikkat çekti.  Teslim olan teröristlerin bir kısım medyada sivil vatandaş oldukları, hiçbir eyleme katılmadıkları, sivil kıyafetlerle teslim olmaları göz önüne alındığında bu durumun büyük tezat oluşturduğunun açıkça görüldüğü vurgulandı.








Etiketler: Nusaybin  De  Pkk    Teröristlerin  Açtıkları  Tüneller  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER