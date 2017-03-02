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Nusaybin'de Pkk'lı Terörist 'soro' Salih Öldürüldü
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nusaybin'de pkk'lı terörist 'soro' salih öldürüldü

NUSAYBİN'DE PKK'LI TERÖRİST 'SORO' SALİH ÖLDÜRÜLDÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.

Tarih : 02 Mart 2017, 09:24
Puan Ver : Nusaybin'de Pkk'lı Terörist 'soro' Salih Öldürüldü(8/10)5


Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen  terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde  Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler  listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Nusaybin  ilçesinin kırsalında sözde Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu" devam ediyor.



Operasyonda, 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen  terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları  sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.



Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu  bildirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Nusaybin  De  Pkk    Terörist    Soro    Salih  Öldürüldü    haber

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