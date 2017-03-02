NUSAYBİN'DE PKK'LI TERÖRİST 'SORO' SALİH ÖLDÜRÜLDÜ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin kırsalında sözde Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu" devam ediyor.
Operasyonda, 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.
Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.
kaynak:milliyet
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