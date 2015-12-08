

Patlama aracın geçişinden hemen sonra meydana gelmesi nedeniyle şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.



Saldırı, Nusaybin İlçesi'nin Akçatarla Köyü karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Teröristler yol kenarına tuzakladıkları bombayı polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlama, şans eseri zırhlı aracın geçişinden saniyeler sonra meydana gelmesi nedeniyle saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle karayolunda çukur oluştu. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, karayolunu ulaşıma kapatarak Jammer'li araçlar eşliğinde başka patlayıcı bulunup bulunmadığını araştırdı. Polis, bombalı saldırı düzenleyen teröristleri yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.