O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

nusaybin'de pkk'dan polise bombalı saldırı

NUSAYBİN'DE PKK'DAN POLİSE BOMBALI SALDIRI

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristler, köy yoluna tuzakladıkları patlayıcıyı polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 16:11
Puan Ver : Nusaybin'de Pkk'dan Polise Bombalı Saldırı(5/10)5


Patlama aracın geçişinden hemen sonra meydana gelmesi nedeniyle şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Saldırı, Nusaybin İlçesi'nin Akçatarla Köyü karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Teröristler yol kenarına tuzakladıkları bombayı polis zırhlı aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlama, şans eseri zırhlı aracın geçişinden saniyeler sonra meydana gelmesi nedeniyle saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle karayolunda çukur oluştu. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, karayolunu ulaşıma kapatarak Jammer'li araçlar eşliğinde başka patlayıcı bulunup bulunmadığını araştırdı. Polis, bombalı saldırı düzenleyen teröristleri yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.








Etiketler: Nusaybin  De  Pkk  Dan  Polise  Bombalı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER