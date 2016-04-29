NUSAYBİN'DE PATLAMA: 6 ASKER YARALANDI
El yapımı patlayıcı infilak etti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu 3 asker ile 3 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
İlçede operasyon sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar