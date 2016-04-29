El yapımı patlayıcı infilak etti



Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.



Patlamada, aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu 3 asker ile 3 polis memuru yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.







İlçede operasyon sürüyor.