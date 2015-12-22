

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, operasyonların sürdüğü ilçe, silah sesleriyle yankılanıyor. Edinilen bilgilere göre, olay, hendek ve barikatların bulunduğu Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Burada teröristlerin tuzakladığı bomba büyük bir şiddetle patladı. Patlamada Medeni Orak (41) ve adı öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.