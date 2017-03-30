Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

nusaybin'de patlama: 2 çocuk ağır yaralandı

NUSAYBİN'DE PATLAMA: 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Tarih : 30 Mart 2017, 16:00
Puan Ver : Nusaybin'de Patlama: 2 Çocuk Ağır Yaralandı(8/10)10


MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yerde buldukları cismi kurcalayan 5 yaşındaki Fatih Güneş ve kardeşi 3 şaşındaki Havin Güneş, bu sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı.



Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



 



 



 



kaynak:haberleri








Etiketler: Nusaybin  De  Patlama  2  Çocuk  Ağır  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER