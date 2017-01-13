NUSAYBİN'DE OPERASYON
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
11 GÖZALTI VAR
Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Nusaybin Belediyesi eski yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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