

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.







11 GÖZALTI VAR







Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Nusaybin Belediyesi eski yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.







kaynak:sabah