

Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Operasyonun tüm hızıyla devam ettiği ilçenin Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada, bir özel harekat polisi, teröristler tarafından keskin nişancı tüfeği Kanas ile başından vuruldu. Ağır yaralanan polis, bölgeye çağrılan ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgede çatışma sürüyor.