

Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından saat 16.00 itibariyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından saat 17.30'da meydana gelen patlamada, elektrik trafosunun zarar görmesi nedeniyle Abdulkadir Paşa, Fırat, 8 Mart, Devrim ve Kışla Mahalleleri'nde elektrikler kesildi. DEDAŞ ekiplerinin şu ana kadar güvenlik nedeniyle bölgeye giremedikleri ve arızaya müdahale edemedikleri öğrenildi. Elektriği kesilen bölgelere, sabaha kadar enerji verilmeyeceği öğrenildi.