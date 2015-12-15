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nusaybin'de elektrikler kesildi, silah sesleri başladı

NUSAYBİN'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ, SİLAH SESLERİ BAŞLADI

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 4 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası duyulan patlama sesiyle ilçede elektrikler kesildi ve silah sesleri başladı.

Tarih : 15 Aralık 2015, 09:31
Puan Ver : Nusaybin'de Elektrikler Kesildi, Silah Sesleri Başladı(8/10)10


Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından saat 16.00 itibariyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından saat 17.30'da meydana gelen patlamada, elektrik trafosunun zarar görmesi nedeniyle Abdulkadir Paşa, Fırat, 8 Mart, Devrim ve Kışla Mahalleleri'nde elektrikler kesildi. DEDAŞ ekiplerinin şu ana kadar güvenlik nedeniyle bölgeye giremedikleri ve arızaya müdahale edemedikleri öğrenildi. Elektriği kesilen bölgelere, sabaha kadar enerji verilmeyeceği öğrenildi.








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