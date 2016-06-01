

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 31 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde devam eden operasyon esnasında, Amerikan yapımı 1 adet Antitank (AT-4) Roketi ve 1 jenaratör ele geçirildi.







Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" sürüyor.