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nusaybin'de ele geçirildi: asker şoke oldu

NUSAYBİN'DE ELE GEÇİRİLDİ: ASKER ŞOKE OLDU

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, Amerikan yapımı Antitank (AT-4) Roketi ele geçirildi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 11:12
Puan Ver : Nusaybin'de Ele Geçirildi: Asker Şoke Oldu(5/10)7


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 31 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde devam eden operasyon esnasında, Amerikan yapımı 1 adet Antitank (AT-4) Roketi ve 1 jenaratör ele geçirildi.



Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" sürüyor.








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