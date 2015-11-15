Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinden dumanlar yükseliyor. Yaşanan patlama ve çatışmalarda ise yaralıların olduğu belirtiliyor.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cuma akşamı ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlçenin bazı bölgelerinden patlama sesleriyle beraber dumanlar yükseliyor. Polis ekipleri, Yeni Turan Mahallesi ile Sakarya Caddesi'nden girerek hendek ve barikatları kapatmaya başladı. Hendeklerin kapıldığı sırada meydana gelen patlama ve çatışmalarda yaralıların olduğu belirtildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kantar Kavşağı'nda ise bir TIR'ın yakıldığı öğrenildi.