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nusaybin'de dumanlar yükseliyor

NUSAYBİN'DE DUMANLAR YÜKSELİYOR

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinden dumanlar yükseliyor. Yaşanan patlama ve çatışmalarda ise yaralıların olduğu belirtiliyor.

Tarih : 15 Kasım 2015, 14:54
Puan Ver : Nusaybin'de Dumanlar Yükseliyor(5/10)5


Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cuma akşamı ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlçenin bazı bölgelerinden patlama sesleriyle beraber dumanlar yükseliyor. Polis ekipleri, Yeni Turan Mahallesi ile Sakarya Caddesi'nden girerek hendek ve barikatları kapatmaya başladı. Hendeklerin kapıldığı sırada meydana gelen patlama ve çatışmalarda yaralıların olduğu belirtildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Kantar Kavşağı'nda ise bir TIR'ın yakıldığı öğrenildi.








Etiketler: Nusaybin  De  Dumanlar  Yükseliyor    haber

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