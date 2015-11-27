

PKK ile mücadele devam ediyor. PKK'ya bir büyük darbe daha geldi. 3 gün sokağa çıkma yasağının olduğu Nusaybin'de 22 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini, 5 vatandaşın da hayatını kaybettiği açıkladı.







alilik açıklamasında şöyle denildi:







"Nusaybin ilçemizde 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 21.00 itibari ile Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı 26 Kasım 2015 tarihi itibariyle yapılan faaliyetler sonucunda;







22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ







Nusaybin ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden bu güne kadar, 22 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir, 2 BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmıştır, 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 2 şahıstan biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. 3 polis memurumuz hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.