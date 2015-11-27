O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !


NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !
Tarih : 27 Kasım 2015, 09:37
Puan Ver : Nusaybin'de Çok Sayıda Pkk'lı Öldürüldü !(8/10)9


PKK ile mücadele devam ediyor. PKK'ya bir büyük darbe daha geldi. 3 gün sokağa çıkma yasağının olduğu Nusaybin'de 22 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini, 5 vatandaşın da hayatını kaybettiği açıkladı.



alilik açıklamasında şöyle denildi:

 

"Nusaybin ilçemizde 13 Kasım 2015  Cuma günü saat 21.00 itibari ile Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.  Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı 26 Kasım 2015 tarihi itibariyle yapılan faaliyetler sonucunda;

 

22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

 

Nusaybin ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden bu güne kadar, 22 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir, 2 BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmıştır, 2 şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 2 şahıstan biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. 3 polis memurumuz hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.








Etiketler: Nusaybin  De  Çok  Sayıda  Pkk    Öldürüldü      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER