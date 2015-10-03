

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının üzerinden 24 saat geçti. Saat 21.00 sıralarında ilçe merkezinin birçok noktasında silah ve patlama sesleri duyulurken, PKK'lılar ile polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.







Çatışmalarda ölü ya da yaralı konusunda herhangi bir bilgi alınamadı.