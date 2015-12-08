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NUSAYBİN'DE ÇATIŞMA: 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI... SUR'DA 4 OKUL YAKILDI


NUSAYBİN'DE ÇATIŞMA: 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI... SUR'DA 4 OKUL YAKILDI
Tarih : 08 Aralık 2015, 17:22
Puan Ver : Nusaybin'de Çatışma: 1 Polis Şehit, 1 Polis Yaralı... Sur'da 4 Okul Yakıldı(8/10)5


Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı süren Fırat Mahallesi'nde hendekleri kapatmak ve barikatları kaldırmaya çalışan polis ekiplerine bugün öğleden sonra PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Açılan ilk ateşte biri ağır 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan polis memuru hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı diğer polis memuru Nusaybin'de yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.








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