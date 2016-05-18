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NUSAYBİN'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 5 ASKER YARALI


NUSAYBİN'DE ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 5 ASKER YARALI
Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:41
Puan Ver : Nusaybin'de Çatışma: 1 Asker Şehit, 5 Asker Yaralı(7/10)9


Mardin'in Nusaybin ilçesinde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağından sonra asker ve polisin başlattığı operasyonlar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi Tunç Sokak üzerinde PKK'lı teröristler keskin nişancı tüfeği ile açtığı ateşte 1 astsubay ağır yaralandı. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan astsubay, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



Nusaybin'de ikinci saldırı Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde meydana geldi.  PKK'lılar, tuzakladığı patlayıcıyı, güvenlik görevlilerin geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.








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