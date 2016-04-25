

Nusaybin'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, teröristlerin yakalanması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, açılan çukurların kapatılması ve kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor.







2 şehit, 3 yaralı











Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si, müdahaleye rağmen şehit düştü. Yaralı 3 askerin tedavisi ise devam ediyor.







Takviye ekipler sevk edildi











Takviye ekiplerin sevk edildiği bölgede, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.