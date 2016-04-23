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NUSAYBİN'DE BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU


NUSAYBİN'DE BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Tarih : 23 Nisan 2016, 13:35
Puan Ver : Nusaybin'de Bir Uzman Çavuş Şehit Oldu(8/10)9


Nusaybin'de kazılan hendeklerin kapatılması, patlayıcı tuzaklı barikatların kaldırılması, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte güvenlik güçlerinin operasyonları bugün de sürdürüldü.



Operasyonlar kapsamında PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edilirken, bugün saat 08.00 sıralarında Abdülkadirpaşa Mahallesi'nde, Jandarma uzman çavuş Ethem Hacımahmutoğlu, PKK'lı teröristlerin açtığı keskin nişancı ateşiyle ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş Hacımahmutoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor.








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