

Açılan ateşte, ilçede 1'i 112 Acil Servis, 2'si evde sağlık hizmetinde kullanılan 3 ambulansa 12 merminin isabet ettiği belirlendi.







Nusaybin'de sabah saat 05.00 sıralarında Abdulkadir Paşa Mahallesinde bulunan Nusaybin Devlet Hastanesi yakınına gelen yüzleri kapalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler, hastane bahçesinde park halinde bulunan Ambulanslara uzun namlulu silahla saldırı düzenledi.







Hastaneye özel harekat polislerinin sevk edilmesiyle saldırganlar kaçarken, polisin yaptığı incelemede 1 adet 112 acil servis ve evde bakım hizmeti veren 2 ambulansa 12 adet merminin isabet ettiği belirlendi.