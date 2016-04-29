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nusaybin'de abd askeri üniforması bulundu

NUSAYBİN'DE ABD ASKERİ ÜNİFORMASI BULUNDU

Mardin Nusaybin'de yapılan aramalarda, toprak altına saklanmış silahlar ve tıbbi malzeme ile ABD askeri üniforması bulundu. Ayrıca teröristlerce ilçedeki camilere büyük zarar verildiği tespit edildi.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:35
Puan Ver : Nusaybin'de Abd Askeri Üniforması Bulundu(7/10)8


Mardin'in Nusaybin ilçesinde ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.



Güvenlik güçlerinin 26-27 Nisan'da binalarda yaptıkları aramalarda teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirilerek imha edildi. Teröristlerin vatandaşlara ait evlere zarar verdikleri, duvarlardan geçitler yaparak tüneller açtıkları belirlendi.



Nusaybin merkezinde yaşayan vatandaşların ibadet ettikleri camilerde de büyük hasar olduğu, teröristlerce camilerin kolonlarının kırıldığı, duvarlarının yıkıldığı tespit edildi.



Arama tarama faaliyetleri sırasında toprak altına saklanmış silahlara ve tıbbi malzemelere rastlanırken, ayrıca bir ABD askeri üniforması bulundu.








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