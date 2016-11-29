

Sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı Akarsu, Koruköy, Yavruköy ve Küçükkardeş mahalleleriyle birlikte sokağa çıkma yasağının ardından Büyükkardeş Mahallesi kırsalında tespit edilen PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.



İnsansız hava araçlarının tespit ettiği PKK'lı grubun bulunduğu bölge havadan ateş altına alındı. Daha sonra karadan da jandarma ve polis özel harekat timlerinin sevk edildiği bölgede PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Öğlen saatlerine kadar süren çatışmada, 5 terörist öldürüldü.







kaynak:yenişafak