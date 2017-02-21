NUSAYBİN'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede devam eden operasyonda 4 terörist öldürüldü
Mardin Valiliği, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede devam eden operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 10 köyde 11 Şubat'ta operasyon başlatıldığı anımsatıldı.
kaynak:habertürk
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