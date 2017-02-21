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nusaybin'de 4 terörist öldürüldü

NUSAYBİN'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede devam eden operasyonda 4 terörist öldürüldü

Tarih : 21 Şubat 2017, 11:07
Puan Ver : Nusaybin'de 4 Terörist Öldürüldü(10/10)10


Mardin Valiliği, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede devam eden operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 10 köyde 11 Şubat'ta operasyon başlatıldığı anımsatıldı.



 



kaynak:habertürk








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