NUSAYBİN'DE 4 BİN 600 KONUTUN TEMELİ ATILIYOR
Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temeli atılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Mardin'deMARDİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bugün Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bugün Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Mardin ziyareti öncesi kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Bir otelde gerçekleşen toplantıda AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı da hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Nusaybin'deki çalışmalara ilişkin, bugün ilçede 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar