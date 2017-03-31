Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temeli atılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Mardin'deMARDİN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bugün Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bugün Nusaybin'de 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Mardin ziyareti öncesi kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, STK temsilcileriyle bir araya geldi.



Bir otelde gerçekleşen toplantıda AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı da hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Nusaybin'deki çalışmalara ilişkin, bugün ilçede 4 bin 600 konutun temelini atacaklarını söyledi.







kaynak:haberler