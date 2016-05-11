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NUSAYBİN'DE 360 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


NUSAYBİN'DE 360 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 11 Mayıs 2016, 15:31
Puan Ver : Nusaybin'de 360 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(5/10)3


Mardin Valiliğince, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesindeki operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 360 teröristin etkisiz hale getirildiği, 317 barikatın kaldırıldığı ve 822 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

 

“Operasyon süresince kahramanca mücadele eden 59 güvenlik görevlimiz şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, bin 502 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlanmış, operasyon bölgesindeki ailelere bin 628 gıda paketi yardımı yapılmış, 2 bin 27 vatandaşımız nöbetçi eczaneden faydalanmış, 112'ye gelen bütün çağrılar karşılanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir.”








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