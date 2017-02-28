Nusaybin'de 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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nusaybin'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

NUSAYBİN'DE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Nusaybin'in Doğanlı Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Tarih : 28 Şubat 2017, 17:08
Puan Ver : Nusaybin'de 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)11


Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım, Koruköy, Kuyular, Doğanlı, Ömerli ilçesinin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu ilçesinin de Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun başlatıldığı hatırlatıldı.



 



kaynak:sabah








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