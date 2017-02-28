Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Nusaybin'in Doğanlı Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.







Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım, Koruköy, Kuyular, Doğanlı, Ömerli ilçesinin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu ilçesinin de Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun başlatıldığı hatırlatıldı.







kaynak:sabah