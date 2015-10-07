

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "Yapılan faaliyetler sonucunda 21 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. 3 terör örgütü mensubu yakalanmıştır" denildi.







Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesinde 1 Ekim'de uygulanmaya başlanan ve 6 Ekim saat 06.00'da sona eren sokağa çıkma yasağında, kamu düzeninin sağlanması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, ilçedeki hendek ve barikatların kaldırılması ile aranan şahısların yakalanması için operasyon yapıldığı belirtildi.