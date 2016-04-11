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nusaybin'de 206 pkk'lı etkisiz hale getirildi

NUSAYBİN'DE 206 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MARDİN Valiliği, Nusaybin İlçesi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlar kapsamında, 206 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarih : 11 Nisan 2016, 17:06
Puan Ver : Nusaybin'de 206 Pkk'lı Etkisiz Hale Getirildi(10/10)12


Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonla ilgili Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kazılan çukur, kurulan barikat ve gizlenen bombalı tuzakları temizlemek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini yeniden tesis etmek maksadıyla 14 Mart 2016 günü başlatılan faaliyetler kapsamında 11 Nisan 2016 saat 09.00 itibariyle 3'ü sağ yakalanmak üzere toplam 206 terörist etkisiz hale getirilmiş, 156 barikat kaldırılmış, 470 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Operasyon süresince kahramanca mücadele eden 38 güvenlik görevlimiz şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bununla birlikte; bin 2 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlanmış, operasyon bölgesindeki ailelere 417 adet gıda paketi yardımı yapılmış, 718 vatandaşımız nöbetçi eczaneden faydalanmış, 112'ye gelen bütün çağrılar karşılanmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi








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