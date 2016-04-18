

Suriye'nin Kamışlı kentine kaçmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında Mardin'in Nusaybin ilçesinde çatışma çıktı. Çatışmada 18 terörist öldürüldü.







Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam Suriye tarafındaki Kamışlı'ya kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2'si üst düzey 18 PKK'lı düzenlenen operasyon etkisiz hale getirildi.







2'Sİ ÜST DÜZEY 18 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ







Dün akşam saatlerinde Nusaybin'den Suriye tarafındaki Kamışlı'ya kaçmaya çalışan PKK'lı grup tespit edildi. Güvenlik güçleri, tespit edilen PKK'lı grubu etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi. Mezarlık bölgesinde çıkan çatışmada 2'si üst düzey, 18 PKK'lı düzenlenen operasyon etkisiz hale getirildi.







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