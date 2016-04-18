O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NUSAYBİN'DE 18 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !


NUSAYBİN'DE 18 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !
Tarih : 18 Nisan 2016, 13:07
Puan Ver : Nusaybin'de 18 Pkk'lı Öldürüldü !(8/10)11


Suriye'nin Kamışlı kentine kaçmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında Mardin'in Nusaybin ilçesinde çatışma çıktı. Çatışmada 18 terörist öldürüldü.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam Suriye tarafındaki Kamışlı'ya kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2'si üst düzey 18 PKK'lı düzenlenen operasyon etkisiz hale getirildi.



2'Sİ ÜST DÜZEY 18 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Dün akşam saatlerinde Nusaybin'den Suriye tarafındaki Kamışlı'ya kaçmaya çalışan PKK'lı grup tespit edildi. Güvenlik güçleri, tespit edilen PKK'lı grubu etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi. Mezarlık bölgesinde çıkan çatışmada 2'si üst düzey, 18 PKK'lı düzenlenen operasyon etkisiz hale getirildi.



ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ










Etiketler: Nusaybin  De  18  Pkk    Öldürüldü      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER