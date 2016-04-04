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nusaybin'de 1 uzman çavuş ve korucubaşı şehit etti

NUSAYBİN'DE 1 UZMAN ÇAVUŞ VE KORUCUBAŞI ŞEHİT ETTİ

Çocuğunu hastaneye götüren korucubaşı, PKK'lı teröristlerin açığı ateş sonucu şehit oldu. Öte yandan Nusaybin'de PKK'nın roketli saldırısı sonucunda 1 uzman çavuş şehit olurken 2 asker yaralandı.

Tarih : 04 Nisan 2016, 17:14
Puan Ver : Nusaybin'de 1 Uzman Çavuş Ve Korucubaşı Şehit Etti(10/10)7


Mardin'in Nusaybin ilçesinde hasta çocuğunu sağlık merkezine götüren korucubaşı Adnan Durak (48), teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.Alınan bilgiye göre, Tepealtı mahallesinde oturan korucubaşı Durak,  hastalanan çocuğunu muayene için götürdüğü Girmeli Aile Sağlık Merkezi'nin  girişinde teröristlerin silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Durak, kaldırıldığı  Nusaybin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı  Orhan Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepealtı korucubaşı Adnan  Durak'ın haince düzenlenen saldırı da  şehit edildiğini belirterek, "Her zaman  olduğu gibi bir babayı evladının gözü önünde şehit etmişler. Acımız tarif  edilemez. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Korucu camiası olarak kanımızın  son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz.' dedi.



NUSAYBİN'DE PKK'DAN ROKETLİ SALDIRI: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT, 2 YARALI



Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yürütülen operasyon kapsamında bugün PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.



Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Bugün Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta hareket halinde bulunan askeri time, teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 3 uzman çavuş Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.



Saldırının ardından bölgede güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışma yer yer sürüyor.








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