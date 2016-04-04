

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hasta çocuğunu sağlık merkezine götüren korucubaşı Adnan Durak (48), teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.Alınan bilgiye göre, Tepealtı mahallesinde oturan korucubaşı Durak, hastalanan çocuğunu muayene için götürdüğü Girmeli Aile Sağlık Merkezi'nin girişinde teröristlerin silahla açtığı ateş sonucu yaralandı. Durak, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepealtı korucubaşı Adnan Durak'ın haince düzenlenen saldırı da şehit edildiğini belirterek, "Her zaman olduğu gibi bir babayı evladının gözü önünde şehit etmişler. Acımız tarif edilemez. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Korucu camiası olarak kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz.' dedi.







NUSAYBİN'DE PKK'DAN ROKETLİ SALDIRI: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT, 2 YARALI







Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yürütülen operasyon kapsamında bugün PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.







Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Bugün Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta hareket halinde bulunan askeri time, teröristler roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 3 uzman çavuş Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.







Saldırının ardından bölgede güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışma yer yer sürüyor.